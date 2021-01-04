Михайлис - после победы над «Амуром»: Убедились, что у «Барыса» есть характер

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги очередного матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда по буллитам переиграла «Амур» со счетом 5:4 Б.

«Тяжелая игра. Много голевых моментов, хорошее движение, соперник порой прижимал нас к воротам. Спасибо нашему вратарю, хотя Карлссон пропустил четыре шайбы, он держал нас в игре. Убедились, что у команды есть характер. Много голов пришли из-за того, что где-то соперник позволял, но и мы создавали хорошие моменты. Из-за удаления Сагадеева до конца пришлось перекраивать звенья, но эти сочетания забросили шайбы», - цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место, набрав 47 очков после 39 матчей. «Амур» расположился на 10-й позиции (32 очка после 42 игр).