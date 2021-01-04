Сергей Светлов: У «Амура» остаются шансы на попадание в плей-офф

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Барыса» (4:5 Б) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поздравляю всех с Новым годом, благодарю наших болельщиков. Очень рад, что они вернулись на трибуны. В матче было хорошее движение, были ошибки в нашей игре. Встреча получилась содержательной, держала в напряжении до последней секунды. Жалко, что проиграли в серии бросков. Получить два очка было бы лучше. Мы готовились к жесткой игре, сейчас идет борьба за попадание в плей-офф. И у нас остаются шансы. Сейчас каждый матч, как в плей-офф, эмоции бьют через край», - цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место, набрав 47 очков после 39 матчей. «Амур» расположился на 10-й позиции (32 очка после 42 игр).