Вячеслав Фетисов: Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов признался, что не смотрит матчи молодежного чемпионата мира.

- Может быть, посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения. Никакой ностальгии не испытываю, - приводит слова Фетисова RT.

Напомним, полуфинальный матч МЧМ-2021 между Канадой и Россией состоится в ночь с 4 на 5 января и начнется в 2:00 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют США и Финляндия.

Добавим, что канадцы на турнире в Эдмонтоне выиграли все пять своих матчей. В активе российских хоккеистов четыре победы (одна в овертайме) при одном поражении.