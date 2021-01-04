«Металлург» одержал волевую победу над «Спартаком» (видео)

Хоккеисты «Спартака» уступили «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4.
В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Робин Ганзл (3-я и 44-я минуты) и Эмиль Юсе (23), у магнитогорского клуба отличились Андрей Нестрашил (29), Николай Кулемин (47), Сергей Плотников (49) и Николай Прохоркин (60).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» – «Спартак» – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Голы: Ганзл (Юсе, Широков), 02:49 – 0:1 (бол). Юсе (Радил, Бакош), 22:22 – 0:2 (бол). Нестрашил (Бек, Хольм), 28:08 – 1:2. Ганзл (Радил, Бакош), 43:45 – 1:3. Кулемин (Земченок, Яковлев), 46:41 – 2:3. Плотников (Мартынов, Чибисов), 48:14 – 3:3. Прохоркин (Яковлев, Голдобин), 59:30 – 4:3.
Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 43:45) – Гудачек.