Игорь Ларионов: В таких матчах, как Россия – Канада рождаются легенды

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира с командой Канады.

– В таких матчах, как Россия - Канада рождаются легенды, появляются люди, которые делают разницу в играх. Настраивать никого не надо будет, все понимают, насколько важен этот матч. Давление есть, но оно сильнее на сборную Канады, ведь они играют дома, – цитирует Ларионова пресс-служба ФХР.

Напомним, полуфинальный матч между сборными Канады и России состоится в ночь с 4 на 5 января и начнется в 2:00 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют США и Финляндия.