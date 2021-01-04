Артемий Князев: Ошибаться нельзя, канадцы за это будут наказывать

Защитник сборной России Артемий Князев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира с командой Канады.

- Перед тренировкой посмотрели видео, потом хорошо покатались, разобрали ошибки. Ошибаться нельзя, за это будут наказывать - пошли такие игры, что малейший недочет будет караться. Завтра будем выкладываться на 300 процентов, - приводит слова Князева пресс-служба ФХР.

Напомним, полуфинальный матч между сборными Канады и России состоится в ночь с 4 на 5 января и начнется в 2:00 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют США и Финляндия.