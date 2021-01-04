Егор Чинахов – о матче с Канадой: В таких играх все решают один-два момента

Нападающий сборной России Егор Чинахов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира с командой Канады.

- С канадцами игры всегда сложные, мы проиграли им товарищескую игру 0:1, теперь будем намного злее. В таких играх все решают один-два момента. Выиграет тот, кто будет точнее, лучше сыграет в обороне, реализует чужие ошибки, - приводит слова Чинахова пресс-служба ФХР.

Напомним, полуфинальный матч между сборными Канады и России состоится в ночь с 4 на 5 января и начнется в 2:00 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют США и Финляндия.