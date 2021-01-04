«Надеемся, что вопрос вскоре решится». «Айлендерс» начали сборы без Барзала

Как сообщает официальный сайт НХЛ, свою первую официальную тренировку в рамках тренировочного лагеря хоккеисты «Айлендерс» готовятся провести без Мэтью Барзала.

- Нет, мне нечего сказать. Мэтью находится в городе на карантине. Мы работаем и надеемся, что сможем договориться с ним до открытия тренировочного лагеря. Мы c Мэтью рассчитываем, что он будет здесь. Надеемся, что вопрос вскоре решится, - прокомментировал в минувший четверг сложившуюся ситуацию генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло.

Добавим, что в регулярных чемпионатах Барзал провел 234 встречи, записав на свой счет 207 (59+148) очков и еще 24 (7+17) в 30 играх плей-офф.