Коннор Макдэвид: У «Эдмонтона» нет проблем с результативностью, нам надо меньше пропускать

- Генеральный менеджер Кенни (Холланд) и его сотрудники проделали потрясающую работу в межсезонье. У них было не так много места под потолком зарплат, но они смогли найти способ и подписали целую группу очень хороших хоккеистов и очень хороших людей. Теперь все зависит от нас. Они свою работу сделали.

У нас нет проблем с результативностью. Нам надо меньше пропускать. В этом плане было много сделано. Никто не собирается ничего скрывать. Все понимают, в какой мы ситуации. Если мы хотим добиться успеха, нам нужно лучше обороняться, - цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, в межсезонье «Ойлерз» подписали в качестве свободных агентов защитника Тайсона Бэрри, нападающих Кайла Терриса и Доминика Кахуна.

Добавим, что по итогам минувшего регулярного чемпионата «Эдмонтон» занял пятое место в Западной конференции (37-25-9, процент набранных очков - 58,5%), однако проиграл квалификационную серию Кубка Стэнли «Чикаго» (1-3).