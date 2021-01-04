Остон Мэттьюз: Торнтон - отличное приобретение для «Торонто»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз поделился впечатлениями от перехода в команду форварда Джо Торнтона.

- Последние пару недель он провел в тренировочном центре «Мэйпл Лифс», катался и выглядел замечательно. Настоящий Джамбо (прозвище Торнтона). Здорово, что он в нашей команде. Отличное приобретение. Все очень рады, что он здесь, - цитирует Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Отмечается, что первое занятие в тренировочном лагере «Мэйпл Лифс» Торнтон проведет в первом звене команды с Мэттьюзом и Митчеллом Марнером.

Добавим, что предстоящий сезон станет 23-м для 41-летнего Торнтона в НХЛ.