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Хет-трик Букартса принес рижскому «Динамо» победу над московскими одноклубниками (видео)
04 января 22:42
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автор фото: ХК «Динамо» (Москва). На фото: Микс Индрашис (слева) против Егора Зайцева (справа)

Хет-трик Букартса принес рижскому «Динамо» победу над московскими одноклубниками (видео)

Клуб из Риги в первые в текущем сезоне одержал две победы подряд.

Хоккеисты рижского «Динамо» переиграли «Динамо» (Москва) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (15-я минута), Олег Зайцев (18), Андрей Сергеев (43) и Илья Шипов (54), у латвийского клуба отличились Мартиньш Дзиеркалс (18), Роберт Букартс (28, 52, 52) и Джей Си Липон (35).

После этой игры рижская команда набрала 21 очко и расположилась на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Московский клуб, имея в активе 54 очка, занимает на «Западе» четвертое место.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Динамо» (Москва) – 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)
Голы: Яшкин (Кагарлицкий, Чайковски), 14:00 – 0:1. О. Зайцев (Миронов, Круглов), 17:11 – 0:2. Дзиеркалс (Шваненбергс, Мамчицс), 17:42 – 1:2. Букартс (Майоне), 27:15 – 2:2. Лайпон (Букартс, Грачев), 34:54 – 3:2. Сергеев (О. Зайцев), 42:24 – 3:3. Букартс (Дзиеркалс), 51:04 – 4:3. Букартс (Скарлетт, Лайпон), 51:19 – 5:3. Шипов (Сергеев, Игумнов), 53:41 – 5:4.
Вратари: Ворис – Гарипов (Еременко, 40:00).

источник: «Советский спорт»
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