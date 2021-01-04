Хет-трик Букартса принес рижскому «Динамо» победу над московскими одноклубниками (видео)

Честный прогноз на 2021 год: «Спартак» с бронзой, Бельгия – чемпион Европы, Черчесов – без Катара

В уходящем году пандемия лишила болельщиков массы интересных событий, зато каким насыщенным обещает получиться 2021-й! За прогнозом на исход главных стартов "Плеймейкер" обратился к тем, кто знает в этом толк.