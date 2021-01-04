Владимир Крикунов: Предупреждали, что рижане будут биться от начала и до конца

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал поражение команды в матче с рижскими одноклубниками (4:5).

- Первые два гола нас сильно успокоили, хотя предупреждали, что рижане будут биться от начала и до конца. Вчистую проиграли второй период. В третьем периоде получалось что-то, но два быстрых гола сделали игру. В конце пытались спасти игру, но не вышло, - приводит слова Крикунова пресс-служба московской команды.

Добавим, что после этой игры рижская команда набрала 21 очко и расположилась на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Московский клуб, имея в активе 54 очка, занимает на «Западе» четвертое место.