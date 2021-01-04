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04 января 23:21

Петерис Скудра: Реализация моментов обретает тот вид, на который мы надеемся

Клуб из Риги в первые в текущем сезоне одержал две победы подряд.

Главный тренер рижского «Динамо» прокомментировал победу команды в матче с московскими одноклубниками (4:5).

- Реализация моментов обретает тот вид, на который мы надеемся, работаем много над этим. Хотим играть с шайбой, хотим создавать, хорошие голы забивать, в последнее время это у нас удается. Конечно, нужно отметить, что сегодня забросили пять шайб в равных составах, а против такой хорошей, агрессивной, обученной команды это далеко не просто сделать, - приводит слова Крикунова пресс-служба московской команды.

Добавим, что после этой игры рижская команда набрала 21 очко и расположилась на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Московский клуб, имея в активе 54 очка, занимает на «Западе» четвертое место.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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