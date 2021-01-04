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04 января 23:48

«Оттава» готова запускать на свои матчи по шесть тысяч зрителей

«Сентаторз» разрешат болельщикам посещать матчи команды, если получат одобрение властей провинции Онтарио.

Владелец «Оттавы» Юджин Мельник заявил, что команда готова запускать на матчи НХЛ до шести тысяч зрителей.

- Я верю, что у нас могут быть болельщики на матчах прямо сейчас. У меня есть план, и он представлен (властям). Мы можем запускать до шести тысяч человек на нашу арену - дистанцируясь, проверяя, надев маску и просто убедившись, что вы выполняете все медицинские протоколы. Это может случиться, мы можем это сделать. Ключ - это тестирование, тестирование и тестирование.

У нас есть ответственность, а также обязательства, и мы обеспечим это при надлежащем надзоре. Нам просто нужно убедить регулирующие органы, в данном случае местные регулирующие органы и провинцию, что мы ответственные люди, знаем, что делаем, и понимаем, как добиться этого. Мы можем начать прямо сейчас. Нужно начинать с простого - делать большое количество тестов, - приводит слова Мельника Ottawa Sun.

Добавим, что новый сезон НХЛ должен начаться 13 января. В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате.

источник: Ottawa Sun
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