«Оттава» готова запускать на свои матчи по шесть тысяч зрителей

Владелец «Оттавы» Юджин Мельник заявил, что команда готова запускать на матчи НХЛ до шести тысяч зрителей.

- Я верю, что у нас могут быть болельщики на матчах прямо сейчас. У меня есть план, и он представлен (властям). Мы можем запускать до шести тысяч человек на нашу арену - дистанцируясь, проверяя, надев маску и просто убедившись, что вы выполняете все медицинские протоколы. Это может случиться, мы можем это сделать. Ключ - это тестирование, тестирование и тестирование.

У нас есть ответственность, а также обязательства, и мы обеспечим это при надлежащем надзоре. Нам просто нужно убедить регулирующие органы, в данном случае местные регулирующие органы и провинцию, что мы ответственные люди, знаем, что делаем, и понимаем, как добиться этого. Мы можем начать прямо сейчас. Нужно начинать с простого - делать большое количество тестов, - приводит слова Мельника Ottawa Sun.

Добавим, что новый сезон НХЛ должен начаться 13 января. В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате.