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05 января 08:45

Сборная Финляндии проиграла США в полуфинале МЧМ-2021 и сыграет с Россией в матче за третье место

Полуфинальный матч молодежного чемпионата мира между сборными Финляндии и США завершился победой американцев со счетом 4:3.

В составе американской команды шайбы забросили Алекс Тюркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36), Мэттью Болди (38) и Артур Калиев (59). Соперник ответил результативными бросками Каспера Симонтайваля, оформившего дубль на 15-й и 52-й минутах, и Рони Хирвонена (57).

В решающей встрече США сыграет против Канады, разгромившей Россию со счетом 5:0. Матч пройдет в ночь на 6 января. В этот же день подопечные Игоря Ларионова поборются за третье место на турнире с финнами.

Молодежный чемпионат мира
1/2 финала

США – Финляндия – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Тюркотт (Калиев, Фэйбер), 12:39 – 1:0; Симонтайваль (Пуутио, Хейнола), 14:06 – 1:1; Фариначчи (Ла Комбе), 35:53 – 2:1; Болди (Зеграс, Кофилд), 37:00 – 3:1; Симонтайваль (Пуутио, Хелениус), 51:38 – 3:2; Хирвонен (Лунделль, Хейнола), 56:17 – 3:3; Калиев (Тюркотт, Сандерсон), 58:44 – 4:3.

источник: «Советский спорт»
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