Игорь Ларионов: Ребята сейчас очень сильно расстроены – это хоккей, а не трагедия

– Отдадим должное канадцам – они играли в очень хороший хоккей, были нацелены, были свежее. Это хоккей, это не трагедия. Но ребята сейчас очень сильно расстроены. Незасчитанный гол? Безусловно, он повлиял. Эта шайба могла дать нам глоток воздуха, чтобы попробовать переломить ход матча.

Да, мы приезжаем играть за золото, но в ближайшие несколько часов ребятам нужно успокоиться, привести себя в порядок, чтобы завтра они были готовы бороться за бронзу, – приводит слова Ларионова официальный сайт Федерации хоккея России.

Отметим, что сборная России потерпела второе поражение на турнире после неудачи с Чехией (0:2) в рамках группового этапа. В ночь на 6 января команда Ларионова в матче за третье место сыграет против Финляндии, уступившей США со счетом 3:4.