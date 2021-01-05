Виталий Милонов: Проигрыш от Канады должен пойти на пользу молодежной сборной России

– Нашим молодым не надо так сильно переживать. Такой счет говорит о том, что ребятам просто не повезло: это системные сложности, которые нужно проанализировать и преодолеть. Необходимо меньше слушать тех, кто начинает вякать про провокации и про давление. Наши проигрыши никогда нельзя списывать на неспортивные факторы. Проигрыш должен пойти на пользу, – цитирует Милонова Sport24.

Отметим, что сборная России потерпела второе поражение на турнире после неудачи с Чехией (0:2) в рамках группового этапа. В ночь на 6 января подопечные Игоря Ларионова в матче за третье место сыграет против Финляндии, уступившей США со счетом 3:4.