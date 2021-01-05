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05 января 16:59
автор: Виктор Шарафудинов

«Авангард» обыграл в гостях «Салават Юлаев» по итогам овертайма

Оливер Каски оформил дубль, а Илья Ковальчук забросил свою вторую шайбу за омский клуб.

В регулярном чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» на своем льду уступил «Авангарду» с результатом 5:6 по итогам овертайма (2:2, 0:1, 3:2, 0:1).

Форвард уфимского клуба Владимир Жарков открыл счет на 5-й минуте, но затем гости вышли вперед. На 11-й Александр Хохлачев реализовал большинство, а на 16-й отличился Илья Ковальчук. Завершился первый период со счетом 2:2, поскольку Дмитрий Кугрышев восстановил равновесие в большинстве.

В дальнейшем «Авангард» еще трижды выходил вперед, а «Салават» еще три раза отыгрывался. Третью и четвертую шайбу гостей забросили Кирилл Семенов (на 39-й минуте) и Оливер Каски (на 48-й). В составе хозяев авторами голов в третьем периоде стали Михаил Науменков (44) и Маркус Гранлунд (56).

За 3 минуты и 8 секунд до конца основного времени Каски оформил дуль, реализовав большинство. Однако после того, как на предпоследней минуте третьего периода свою вторую шайбу в матче забросил Гранлунд, командам пришлось играть овертайм.

В итоге «Авангард» все-таки взял два очка. На четвертой дополнительной минуте автором победного гола команды Боба Хартли стал Иржи Секач, реализовав большинство.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, а «Салават Юлаев» – третье. Омский клуб набрал 58 очков в 42 матчах, а уфимская команда имеет 54 очка после 44 встреч. Ранее «Салават» одержал три победы подряд.

7 января «Авангард» примет в Балашихе «Северсталь». 10 января состоится матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 5:6 (2:2, 0:1, 3:2, 0:1).

Голы: Жарков (Науменков, Кадейкин), 04:43 – 1:0. Хохлачев, 10:52 (в большинстве) – 1:1. Ковальчук (Емелин, Семенов), 15:16 – 1:2. Кугрышев (Маннинен, Алексеев), 17:37 (в большинстве) – 2:2. Семенов, 38:19 – 2:3. Науменков (Жарков, Кадейкин), 43:25 – 3:3. Каски (Емелин, Секач), 47:31 – 3:4. Гранлунд (Науменков, Ларсен), 55:05 – 4:4. Каски (Толчинский), 56:52 (в большинстве) – 4:5. Гранлунд (Ларсен, Хартикайнен), 58:53 (6 на 5) – 5:5. Секач (Зернов, Ковальчук), 63:52 (в большинстве) – 5:6.

Вратари: Метсола – Грубец.

источник: «Советский спорт»
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