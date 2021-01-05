«Авангард» обыграл в гостях «Салават Юлаев» по итогам овертайма

В регулярном чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» на своем льду уступил «Авангарду» с результатом 5:6 по итогам овертайма (2:2, 0:1, 3:2, 0:1).

Форвард уфимского клуба Владимир Жарков открыл счет на 5-й минуте, но затем гости вышли вперед. На 11-й Александр Хохлачев реализовал большинство, а на 16-й отличился Илья Ковальчук. Завершился первый период со счетом 2:2, поскольку Дмитрий Кугрышев восстановил равновесие в большинстве.

В дальнейшем «Авангард» еще трижды выходил вперед, а «Салават» еще три раза отыгрывался. Третью и четвертую шайбу гостей забросили Кирилл Семенов (на 39-й минуте) и Оливер Каски (на 48-й). В составе хозяев авторами голов в третьем периоде стали Михаил Науменков (44) и Маркус Гранлунд (56).

За 3 минуты и 8 секунд до конца основного времени Каски оформил дуль, реализовав большинство. Однако после того, как на предпоследней минуте третьего периода свою вторую шайбу в матче забросил Гранлунд, командам пришлось играть овертайм.

В итоге «Авангард» все-таки взял два очка. На четвертой дополнительной минуте автором победного гола команды Боба Хартли стал Иржи Секач, реализовав большинство.