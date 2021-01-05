Андрей Назаров: Сборной России не хватило пинка под зад

Бывший главный тренер СКА, «Нефтехимика» и нескольких других клубов КХЛ Андрей Назаров прокомментировал неудачу молодежной сборной России в 1/2 финала чемпионата мира в Эдмонтоне.

«Игорь Ларионов всю жизнь был распасовщиком, но ему не хватило финишера, – отметил Назаров в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Кто-то ему должен был помогать на тренерской лавке. А меня помощники главного тренера вообще не впечатлили. У нас в хоккее все ищут забитые голы и креативные комбинации. Но, говоря простым языком, пинок под зад молодому игроку даст намного больше, чем большая лекция о том, как красиво играть в хоккей.

Пинок под зад – я выражаюсь образно – никто не отменял. Это даст ему в карьере гораздо больше, чем много умных слов. Ну не дошли слова до игрока, и все. А тебе нужен результат прямо сейчас, этой ночью. У тебя нет семи матчей в плей-офф, длинного чемпионата. Только одна игра. И вот такого волшебного пенделя в сборной России не хватило.

Наши хоккеисты очень талантливые, и поражение от Канады их не изменило. Скоро мы этих ребят увидим в НХЛ».

В матче за третье место Россия встретится с Финляндией. Игра начнется в 1:30 по московскому времени в ночь с 5 на 6 января.