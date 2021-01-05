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05 января 17:46
автор: Виктор Шарафудинов

Вячеслав Фетисов: Зря стал смотреть матч Канада – Россия. Старались, но проиграли по всем статьям

После разгрома от канадцев команда Игоря Ларионова встретится в матче за третье место со сборной Финляндии.

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России в полуфинале молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.

Россияне уступили канадцам с результатом 0:5.

«Я зря стал смотреть этот матч, потому что очень расстроился, – цитирует Фетисова Sport24.ru – Ребята старались, но проиграли по всем статьям. Самое интересное – то, что канадцы вообще не играли с марта, были закрыты все лиги. Буквально за пару недель они собрались. У нас в это время была и КХЛ, и Кубки всякие. Даже без игровой практики они переиграли нашу команду. Это удручающая ситуация. Лучше бы я не видел этого.

Стоит ли пересмотреть или поменять что-то? Я не думаю, что кто-то будет что-то менять. Всех всё устраивает. Что-нибудь расскажут в очередной раз. Я даже не хочу в эту историю влезать. Я не первый раз говорю о проблемах детского хоккея, мы не по тому пути идём. Видно, у кого-то другие планы, это их ответственность.

Могу сказать, что ни один наш хоккеист не попал бы в сборную Канады. Чудес можно было ожидать, но Ларионов получил игроков, которые воспитаны нашим хоккеем. Здесь дело не в настрое – навыки другие, понимание игры разное. Даже зацепиться не за что. Вратаря тоже критикуют, но это самое простое, что может быть. Игры не было, ни по какому показателю мы не были близки к канадцам. Я писал Игорю накануне: «Зачем тебе нужно то, на что ты не влияешь? Все может в любой момент перевернуться». Уровень хоккея не дает возможности расти, продвигать что-то новое».

В матче за третье место Россия встретится с Финляндией. Игра начнется в 1:30 по московскому времени в ночь с 5 на 6 января.

источник: Sport24.ru
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