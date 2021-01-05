Боб Хартли: Ковальчуку понадобится как минимум пять матчей, чтобы вернуть чувство игры

Главный тренер «Авангард» Боб Хартли после победы в овертайме в выездной игре против «Салавата Юлаева» (6:5) оценил форму Ильи Ковальчука, который 26 декабря заключил контракт с омским клубом после двух сезонов в НХЛ.

«Мы знаем, что Ковальчук умеет и что может привнести в нашу команду, – цитирует Хартли «РИА Новости». – Но надо понимать, что он порядка 9-10 месяцев не играл и долго не тренировался. Ему нужно время, и мы готовы потерпеть. Думаю, ему нужно 5-10 матчей, чтобы вернуть чувство игры. Тем не менее, в любую смену, когда Илья появляется на льду, он является настоящей угрозой для противника».

В Уфе Ковальчук забросил одну из шести шайб своей команды, а в овертайме стал автором результативной передачи, приняв участие в победной атаке, которую точным броском завершил Иржи Секач.