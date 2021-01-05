ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Испании не начался Ивиса 0 Сельта 0
Кубок Испании не начался Кордова 0 Хетафе 0
Кубок Испании 21:00 Линарес 0 Севилья 0 25 7 1.12
Кубок Испании 21:00 Самора 0 Вильярреал 0 19 6 1.17
Кубок Испании 23:00 Марбелья 0 Вальядолид 0 6.3 3.5 1.59
Кубок Испании 23:00 Алькоркон 0 Сарагоса 0 2.4 2.8 3.3
05 января 19:15
автор: Виктор Шарафудинов

«Сочи» на своем льду крупно проиграл «Йокериту», не забросив ни одной шайбы

Команда Евгения Ставровского потерпела пять поражений в шести последних встречах.

В регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» проиграл дома «Йокериту» с результатом 0:5 (0:0, 0:3, 0:2).

Никлас Йенсен оформил дубль, поразив ворота сочинцев на 33-й и 39-й минутах. Также отличились Хенрик Хаапала (37) и Ессе Йоэнсуу (41), а за 38 секунд до конца основного времени пятую шайбу команды из Хельсинки забросил Антти Пильстрем.

«Сочи» занимает предпоследнее десятое место в Западной конференции, набрав 30 очков в 43 встречах. В шести последних матчах «леопарды» потерпели пять поражений.

«Йокерит» находится на пятой строчке таблицы «Запада». У финского клуба 48 очков после 38 игр.

8 января состоятся матчи «Витязь» – «Сочи» и «Йокерит» – «Спартак».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Йокерит» (Хельсинки) – 0:5 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Йенсен (Скленичка, Пудас), 32:07 – 0:1. Хаапала (Норман), 36:32 – 0:2. Йенсен (Лев, Шредер), 38:17 – 0:3. Йоэнсуу (Регин, О’Нилл), 40:56 (в большинстве) – 0:4. Пильстрем, 59:22 – 0:5.

Вратари: Красиков – Калниньш.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Капитан сборной России извинился перед болельщиками за поражение в полуфинале молодежного ЧМВ НХЛ проведут 2 матча на льду живописного озераСборная России по гандболу стала второй на турнире в ПольшеИгрок канадской молодежки высказался о российских хоккеистахМолниеносная реакция Ларионова на критику ФетисоваЛарионов не смолчал после громкого поражения от канадцев
«Какой позор?» от Родниной и «вторая клюшка» для Аскарова. Как Россия оценила провал с Канадой
Реакция на разгром российской молодежки в полуфинале МЧМ-2021 (0:5) резко разнится между «мнением народа» и комментариями официальных и заинтересованных лиц.
С Кобелем, но без Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Полуфинал с Канадой показал: лидеров в сборной России нет». МЧМ с Николишиным
Разгромное поражение (0:5) российской сборной от Кленовых листьев в полуфинале проходящего в Эдмонтоне молодежного чемпионата мира специально для «Плеймейкера» прокомментировал чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.
Попали под каток. Как Россия проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021 (видео)
Команда Игоря Ларионова по всем статьям уступила хозяевам молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне канадцам (0:5). Рассказываем, как это было.
Как «Спартак» вел 3:1, но проиграл в Магнитогорске 26-й раз из 26
Красно-белые так и не смогли впервые отобрать очки в гостях у "Металлурга", позволив сопернику совершить камбэк (4:3). Спартаковская черная серия в Магнитке длится уже 28 лет.
«Разговоры о необъективности канадских арбитров – полный бред». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» оценивает шансы сборных России и Канады в предстоящем (в 2 часа ночи с 4 на 5 января) полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
«Немцы должны были нам штук пять забивать». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» подвел итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России с трудом взяла верх над командой Германии (2:1).
Россия точно претендент на золото? Выводы по матчу с немцами, которым Канада набросала 16 шайб
Российская молодежка вышла в полуфинал МЧМ, победив немцев – 2:1, но не показав уверенной игры.
Почеттино не будет в «Зените», Семака – в «ПСЖ», а Месси – в «Спартаке»
«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Сергей Семак может вздохнуть спокойно.
Гжегож-путешественник. Отпуск хавбека «Локо» Крыховяка – всегда интересная история
30-летний полузащитник польской сборной и "Локомотива" любит в свободное от работы время забираться в отдаленные уголки планеты.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика