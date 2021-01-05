«Сочи» на своем льду крупно проиграл «Йокериту», не забросив ни одной шайбы

В регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» проиграл дома «Йокериту» с результатом 0:5 (0:0, 0:3, 0:2).

Никлас Йенсен оформил дубль, поразив ворота сочинцев на 33-й и 39-й минутах. Также отличились Хенрик Хаапала (37) и Ессе Йоэнсуу (41), а за 38 секунд до конца основного времени пятую шайбу команды из Хельсинки забросил Антти Пильстрем.

«Сочи» занимает предпоследнее десятое место в Западной конференции, набрав 30 очков в 43 встречах. В шести последних матчах «леопарды» потерпели пять поражений.

«Йокерит» находится на пятой строчке таблицы «Запада». У финского клуба 48 очков после 38 игр.

8 января состоятся матчи «Витязь» – «Сочи» и «Йокерит» – «Спартак».