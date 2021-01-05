«Северсталь» в гостях обыграла «Куньлунь»

В регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение от «Северстали» со результатом 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).

К середине матча гости из Череповца вели 3:0. На 9-й минуте счет открыл Шон Лалонд, на 26-й Даниил Вовченко реализовал большинство, а на 31-й отличился Йоонас Няттинен. Игорь Гераськин и Кирилл Капустин сделали по две результативные передачи.

Люк Локхарт «размочил» счет на 38-й минуте, а на 56-й Кори Кейн сократил отставание «Куньлуня» до одной шайбы.

Обезопасил победу «Северстали» Александр Петунин, реализовав буллит на 58-й минуте.

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