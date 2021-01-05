«Автомобилист» в гостях обыграл ЦСКА по буллитам

В регулярном чемпионате КХЛ лидер Западной конференции ЦСКА на своем льду проиграл «Автомобилисту» по итогам серии буллитов – 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

На четвертой минуте счет открыл 42-летний форвард екатеринбургского клуба Павел Дацюк, а на 14-й армейцы отыгрались стараниями Максима Соркина.

В двух следующих периодах и овертайме голов больше не было. В серии буллитов победу одержал «Автомобилист», поскольку Дацюк оказался единственным участником серии, которому удалось реализовать свою попытку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)