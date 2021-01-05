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05 января 19:35
автор: Виктор Шарафудинов

«Автомобилист» в гостях обыграл ЦСКА по буллитам

Павел Дацюк забросил шайбу в первом периоде, а также исполнил решающий бросок в послематчевой серии.

В регулярном чемпионате КХЛ лидер Западной конференции ЦСКА на своем льду проиграл «Автомобилисту» по итогам серии буллитов – 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

На четвертой минуте счет открыл 42-летний форвард екатеринбургского клуба Павел Дацюк, а на 14-й армейцы отыгрались стараниями Максима Соркина.

В двух следующих периодах и овертайме голов больше не было. В серии буллитов победу одержал «Автомобилист», поскольку Дацюк оказался единственным участником серии, которому удалось реализовать свою попытку.

КХЛ
Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Дацюк (Макеев), 03:52 – 0:1. Соркин (Дальбек, Телегин), 13:31 – 1:1. Дацюк, 65:00 (в серии буллитов) – 1:2.

Вратари: Шарыченков – Коварж.

источник: «Советский спорт»
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