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05 января 19:44
автор: Виктор Шарафудинов

«Нефтехимик» в серии буллитов выиграл у «Торпедо», впервые в сезоне одержав три победы подряд

В Нижнекамске голов не было ни в основное время, ни в овертайме.

В регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» обыграл «Торпедо» по итогам серии буллитов. Основное время и овертайм завершились с результатом 0:0.

Вратарь хозяев Евгений Иванников во втором матче подряд отыграл «на ноль», отразив 23 броска нижегородцев.

В послематчевой серии решающий бросок исполнил канадский нападающий «Нефтехимика» Брэндон Макмиллан.

«Нефтехимик» впервые в сезоне выиграл три матча подряд, но по-прежнему остается худшей 12-й командой «Востока», имея 26 очков после 42 встреч.

«Торпедо» занимает седьмое место в Восточной конференции, имея 50 очков после 43 игр.

7 января нижегородская команда примет «Металлург». «Нефтехимик» 8 января сыграет в гостях с ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Макмиллан, 65:00 (в серии буллитов) – 1:0.

Вратари: Иванников – Кочетков.

источник: «Советский спорт»
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