«Нефтехимик» в серии буллитов выиграл у «Торпедо», впервые в сезоне одержав три победы подряд

В регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» обыграл «Торпедо» по итогам серии буллитов. Основное время и овертайм завершились с результатом 0:0.
Вратарь хозяев Евгений Иванников во втором матче подряд отыграл «на ноль», отразив 23 броска нижегородцев.
В послематчевой серии решающий бросок исполнил канадский нападающий «Нефтехимика» Брэндон Макмиллан.
«Нефтехимик» впервые в сезоне выиграл три матча подряд, но по-прежнему остается худшей 12-й командой «Востока», имея 26 очков после 42 встреч.
«Торпедо» занимает седьмое место в Восточной конференции, имея 50 очков после 43 игр.