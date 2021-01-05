«Нефтехимик» в серии буллитов выиграл у «Торпедо», впервые в сезоне одержав три победы подряд

Как «Спартак» вел 3:1, но проиграл в Магнитогорске 26-й раз из 26

Красно-белые так и не смогли впервые отобрать очки в гостях у "Металлурга", позволив сопернику совершить камбэк (4:3). Спартаковская черная серия в Магнитке длится уже 28 лет.