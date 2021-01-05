СКА проиграл минскому «Динамо» в овертайме, трижды ведя в счете по ходу выездного матча

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» на своем льду обыграло петербургский СКА с результатом 4:3 по итогам овертайма (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).

По ходу основного времени гости трижды выходили вперед. Счет открыл Линден Вей на девятой минуте, а Антон Бурдасов оформил дубль, отличившись на 28-й и 47-й.

Минчане трижды восстановили равновесие. На 12-й минуте ворота Магнуса Хелльберга поразил Зак Митчелл, на 46-й – Павел Варфоломеев, а на 56-й Шейн Принс реализовал большинство.

Победу белорусскому клубу принес второй гол Принса на первой минуте овертайма. Американец отличился в формате четыре на три.

СКА занимает второе место в Западной конференций, а минское «Динамо» – пятое. Петербуржцы набрали 59 очков в 43 встречах. У белорусской команды 49 очков после 41 игры.