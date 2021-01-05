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05 января 21:51
автор: Виктор Шарафудинов

СКА проиграл минскому «Динамо» в овертайме, трижды ведя в счете по ходу выездного матча

Петербургский клуб занимает второе место в Западной конференции.

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» на своем льду обыграло петербургский СКА с результатом 4:3 по итогам овертайма (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).

По ходу основного времени гости трижды выходили вперед. Счет открыл Линден Вей на девятой минуте, а Антон Бурдасов оформил дубль, отличившись на 28-й и 47-й.

Минчане трижды восстановили равновесие. На 12-й минуте ворота Магнуса Хелльберга поразил Зак Митчелл, на 46-й – Павел Варфоломеев, а на 56-й Шейн Принс реализовал большинство.

Победу белорусскому клубу принес второй гол Принса на первой минуте овертайма. Американец отличился в формате четыре на три.

СКА занимает второе место в Западной конференций, а минское «Динамо» – пятое. Петербуржцы набрали 59 очков в 43 встречах. У белорусской команды 49 очков после 41 игры.

7 января состоятся матчи «Локомотив» – СКА и «Динамо» (Рига) – «Динамо» (Минск).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Вей, 08:44 – 0:1. Митчелл (Принс, Менелл), 11:24 – 1:1. Бурдасов (Морозов, Токранов), 27:25 – 1:2. Варфоломеев (Принс), 45:19 – 2:2. Бурдасов (Токранов, Кузьменко), 46:18 – 2:3. Принс (Спунер, Митчелл), 55:01 (в большинстве) – 3:3. Принс (Спунер, Менелл), 61:00 (в большинстве) – 4:3.

Вратари: Колосов – Хелльберг.

источник: «Советский спорт»
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