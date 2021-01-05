Игорь Никитин: Не реализовали хорошие моменты, а в серии буллитов Пашка Дацюк проявил мастерство

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1, а в серии буллитов 42-летний Павел Дацюк принес победу гостям из Екатеринбурга.

«Тяжелая игра получилась, – цитирует Никитина официальный сайт ЦСКА. – «Автомобилист» хорошо играл. У нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. А буллиты – тут Пашка Дацюк мастерство проявил свое. Готовимся дальше.

Джон Гилмор сыграл первую игру нормально, давно не играл. С кем в паре он будет играть дальше, разберемся.

Результативность Соркина в последних играх? Тут все вкупе: и то, что он лимитчик, и доверие, и он работает.