Павел Дацюк: Парням из молодежной сборной я бы посоветовал поменьше обращать внимание на разговоры

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал крупное поражение молодежной сборной России в полуфинале чемпионата мира.

На турнире в Эдмонтоне россияне уступили канадцам со счетом 0:5.

«Парням из молодежной сборной после поражения 0:5 я бы посоветовал поменьше читать и обращать внимание на то, что говорят окружающие, – цитирует Дацюка сайт КХЛ. – Мы все были в таких ситуациях. Надо не опускать руки и больше работать. Без поражений нет побед».

В матче за третье место Россия встретится с Финляндией. Игра начнется в 1:30 по московскому времени в ночь с 5 на 6 января.