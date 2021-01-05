ИИХФ в конце января примет решение по поводу проведения чемпионата мира в Белоруссии

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что решение по поводу целесообразности проведения чемпионата мира в Белоруссии будет принято в конце января.

«ИИХФ использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Белоруссии, – цитирует Фазеля ТАСС. – У нас уже много было дискуссий. Сейчас нам нужно поговорить с правительством Белоруссии, обсудить ситуации политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение».

Ранее вице-президент ИИХФ Калерво Куммола неоднократно заявлял о том, что чемпионат мира нельзя проводить в Белоруссии из-за политической ситуации, сложившейся после последних президентских выборов.