ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Испании окончен Самора 1 Вильярреал 4
Кубок Испании окончен Линарес 0 Севилья 2
Кубок Испании окончен Марбелья 2 Вальядолид 3
Кубок Испании окончен Алькоркон 2 Сарагоса 1
Италия - Серия А 14:30 Кальяри 0 Беневенто 0 2.55 3.3 2.9
Италия - Серия А 17:00 Аталанта 0 Парма 0 1.27 6.6 10.5
Италия - Серия А 17:00 Торино 0 Верона 0 2.65 3.4 2.75
Италия - Серия А 17:00 Сассуоло 0 Дженоа 0 1.75 3.8 5
Италия - Серия А 17:00 Лацио 0 Фиорентина 0 1.93 3.6 4.2
Италия - Серия А 17:00 Кротоне 0 Рома 0 6.5 5.1 1.46
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Интер М 0
Италия - Серия А 17:00 Болонья 0 Удинезе 0 2.75 3.2 2.8
Италия - Серия А 20:00 Наполи 0 Специя 0
Франция - Лига 1 21:00 Страсбург 0 Ним 0
Франция - Лига 1 21:00 Нант 0 Ренн 0 3.7 3.6 2.06
Франция - Лига 1 21:00 Метц 0 Бордо 0
Франция - Лига 1 21:00 Лорьян 0 Монако 0 4.3 4 1.81
Франция - Лига 1 21:00 Брест 0 Ницца 0 2.17 3.8 3.2
06 января 08:01
автор: Юрий Нечаев

Сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира

Россияне остались без медалей мирового первенства.

Молодежная сборная России проиграла команде Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне со счетом 1:4.

В составе россиян отличился Илья Сафонов. У финнов дубль оформил Антон Лунделл, по одной шайбе на свой счет записали Микко Петман и Юусо Парссинен. Два последних гола скандинавская сборная забила в пустые ворота.

Таким образом, сборная России осталась без медалей чемпионата мира. Лучшим бомбардиром в составе российской команды на турнире стал Родион Амиров, набравший 6 (2+4) очков.

Добавим, что чемпионат мира выиграла сборная США, обыгравшая в финале канадцев со счетом 2:0.

Молодежный чемпионат мира
Матч за третье место

Финляндия U20 — Россия U20 — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Сафонов (Грошев), 6:03 — 0:1. Лунделл (Ниемеля, Мянтюкиви), 25:05 — 1:1. Петман (Виро, Хелениус), 41:13 — 2:1. Лунделл (п.в.), 58:32 — 3:1. Пярссинен (п.в., Пюхтия), 59:47 — 4:1.
Вратари: Пииройнен — Аскаров.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Молодёжная сборная России осталась без медалей ЧММосковское "Динамо" внезапно проиграло в РигеСборная России сыграет с Канадой в полуфинале молодёжного ЧМФетисов высказался о поражении сборной РоссииМолниеносная реакция Ларионова на критику ФетисоваИгрок канадской молодежки высказался о российских хоккеистах
«Не хочу общаться с людьми, которые заикаются об отставке Ларионова». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал поражение (1:4) российской сборной от финнов в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, а также подвел итоги всего турнира для нашей команды.
Не наиграли даже на бронзу. Как Россия завершила МЧМ поражением от финнов (видео)
Дебютный молодежный чемпионат мира Игоря Ларионова в качестве главного тренера сборной России не удался – наша команда впервые с Баффало-2018 не попала в тройку призеров.
Дацюк рассказал о реванше с ЦСКА, фиаско молодежки и контракте Ковальчука
После матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» на выезде по буллитам победил столичных армейцев, на ответы журналистов (в том числе и «Плеймейкера») ответил капитан уральцев Павел Дацюк.
«Какой позор?» от Родниной и «вторая клюшка» для Аскарова. Как Россия оценила провал с Канадой
Реакция на разгром российской молодежки в полуфинале МЧМ-2021 (0:5) резко разнится между «мнением народа» и комментариями официальных и заинтересованных лиц.
С Кобелем, но без Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Полуфинал с Канадой показал: лидеров в сборной России нет». МЧМ с Николишиным
Разгромное поражение (0:5) российской сборной от Кленовых листьев в полуфинале проходящего в Эдмонтоне молодежного чемпионата мира специально для «Плеймейкера» прокомментировал чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.
Попали под каток. Как Россия проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021 (видео)
Команда Игоря Ларионова по всем статьям уступила хозяевам молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне канадцам (0:5). Рассказываем, как это было.
Как «Спартак» вел 3:1, но проиграл в Магнитогорске 26-й раз из 26
Красно-белые так и не смогли впервые отобрать очки в гостях у "Металлурга", позволив сопернику совершить камбэк (4:3). Спартаковская черная серия в Магнитке длится уже 28 лет.
«Разговоры о необъективности канадских арбитров – полный бред». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» оценивает шансы сборных России и Канады в предстоящем (в 2 часа ночи с 4 на 5 января) полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
«Немцы должны были нам штук пять забивать». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» подвел итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России с трудом взяла верх над командой Германии (2:1).

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика