Сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная России проиграла команде Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне со счетом 1:4.

В составе россиян отличился Илья Сафонов. У финнов дубль оформил Антон Лунделл, по одной шайбе на свой счет записали Микко Петман и Юусо Парссинен. Два последних гола скандинавская сборная забила в пустые ворота.

Таким образом, сборная России осталась без медалей чемпионата мира. Лучшим бомбардиром в составе российской команды на турнире стал Родион Амиров, набравший 6 (2+4) очков.

Добавим, что чемпионат мира выиграла сборная США, обыгравшая в финале канадцев со счетом 2:0.

Молодежный чемпионат мира

Матч за третье место