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06 января 08:10
автор: Юрий Нечаев

Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира, обыграв в финале команду Канады

Турнир проходил в канадском Эдмонтоне.

Сборная США обыграла команду Канады в финале молодежного чемпионата мира со счетом 2:0.

Победу американцам принесли точные броски Алекса Тюркотта и Тревора Зеграса. Вратарь Спенсер Найт отразил все 34 броска по своим воротам.

Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира в пятый раз в истории. Канада завоевала серебряные медали, а бронзовыми призерами стали финны, обыгравшие в матче за третье место сборную России 4:1.

Молодежный чемпионат мира
Финал

Канада — США — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Тюркотт (Хеллесон, Зеграс), 13:25 — 0:1. Зеграс (Калиев), 20:32 — 0:2.
Вратари: Леви — Найт.

источник: «Советский спорт»
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