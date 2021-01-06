Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира, обыграв в финале команду Канады

Сборная США обыграла команду Канады в финале молодежного чемпионата мира со счетом 2:0.
Победу американцам принесли точные броски Алекса Тюркотта и Тревора Зеграса. Вратарь Спенсер Найт отразил все 34 броска по своим воротам.
Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира в пятый раз в истории. Канада завоевала серебряные медали, а бронзовыми призерами стали финны, обыгравшие в матче за третье место сборную России 4:1.
Молодежный чемпионат мира
Финал
Канада — США — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Тюркотт (Хеллесон, Зеграс), 13:25 — 0:1. Зеграс (Калиев), 20:32 — 0:2.
Вратари: Леви — Найт.