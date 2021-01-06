Игорь Ларионов: Не думаю, что можно упрекнуть кого-то из игроков за выступление на МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги выступления команды на чемпионате мира.

«В любом поражении всегда находят причину в тренерах. Ребята сделали большой шаг вперед, они почувствовали, что такое хоккей, что такое правильные эмоции. Ставить их в рамки не было в наших планах. Будем делать корректировки для того, чтобы игра была более слаженной.

Все, что было предложено, было выполнено. Но игра диктует свою историю, это ведет к ошибкам, которые ребята допускают.

Я очень благодарен нашему капитану Василию Подколзину за его лидерские качества, которые он проявил на этом турнире. Он полностью отдал себя, то же самое я скажу и в отношении всей команды. Не думаю, что мы можем упрекнуть кого-то из игроков», - цитирует Ларионова ТАСС.

Напомним, сборная России на чемпионате мира в Эдмонтоне заняла четвертое место.