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06 января 08:30
автор: Юрий Нечаев

Игорь Ларионов: Не думаю, что можно упрекнуть кого-то из игроков за выступление на МЧМ

Турнир проходил в канадском Эдмонтоне.

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги выступления команды на чемпионате мира.

«В любом поражении всегда находят причину в тренерах. Ребята сделали большой шаг вперед, они почувствовали, что такое хоккей, что такое правильные эмоции. Ставить их в рамки не было в наших планах. Будем делать корректировки для того, чтобы игра была более слаженной.

Все, что было предложено, было выполнено. Но игра диктует свою историю, это ведет к ошибкам, которые ребята допускают.

Я очень благодарен нашему капитану Василию Подколзину за его лидерские качества, которые он проявил на этом турнире. Он полностью отдал себя, то же самое я скажу и в отношении всей команды. Не думаю, что мы можем упрекнуть кого-то из игроков», - цитирует Ларионова ТАСС.

Напомним, сборная России на чемпионате мира в Эдмонтоне заняла четвертое место.

На групповом этапе российская команда обыграла американцев (5:3), шведов (4:3 ОТ), австрийцев (7:1) и уступила чехам (0:2). В четвертьфинале россияне переиграли немцев со счетом 2:1, а в полуфинале уступили канадцам 0:5. В матче за третье место команда Ларионова проиграла Финляндии 1:4.

Добавим, что молодежный чемпионат мира выиграла сборная США, обыгравшая в финале канадцев 2:0.

источник: ТАСС
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