Американец Зеграс признан MVP молодежного чемпионата мира, россияне в число лучших не попали

«Не хочу общаться с людьми, которые заикаются об отставке Ларионова». МЧМ с Николишиным

Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал поражение (1:4) российской сборной от финнов в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, а также подвел итоги всего турнира для нашей команды.