Американец Зеграс признан MVP молодежного чемпионата мира, россияне в число лучших не попали

Стали известны лучшие хоккеисты молодежного чемпионата мира-2021.
Самым ценным игроком турнира признан нападающий сборной США Тревор Зеграс, сообщает пресс-служба IIHF.
19-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата, набрав 18 (7+11) очков. В том числе в активе Зеграса гол и результативная передача в финале турнира.
Лучшим вратарем признан Девон Леви (Канада), защитником - Топи Ниемела (Финляндия), нападающим -Тим Штюцле (Германия).
Символическая сборная турнира выглядит следующим образом:
вратарь: Леви,
защитники: Боуэн Байрэм (Канада) и Вилле Хейнола (Финляндия),
нападающие: Зеграс, Штюцле и Дилан Козенс (Канада).