Василий Подколзин: Игроки сборной России подставили Ларионова

Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин подвел итоги выступления команды на чемпионате мира.

«Не скажу, что не было сил, но надо было действовать лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборств. Самое обидное, что мы подставили своего тренера. Он не заслуживает такого результата. Возможно, я, как капитан, не так настроил команду.

Надо уметь играть такие игры, максимально спокойно к ним подходить. Возможно, в определенные моменты надо было прикрикнуть, и если команда так проигрывает, то виноват капитан, виноваты лидеры. На 100% мне надо было играть лучше, но я допускал ошибки, за которые мы поплатились», - цитирует Подколзина ТАСС.

Напомним, сборная России на чемпионате мира в Эдмонтоне заняла четвертое место.

На групповом этапе российская команда обыграла американцев (5:3), шведов (4:3 ОТ), австрийцев (7:1) и уступила чехам (0:2). В четвертьфинале россияне переиграли немцев со счетом 2:1, а в полуфинале уступили канадцам 0:5. В матче за третье место команда Игоря Ларионова проиграла Финляндии 1:4.