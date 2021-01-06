Василий Пономарев: Я хотел бы, чтобы Ларионов продолжил работать со сборной России

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев поддержал главного тренера команды Игоря Ларионова после неудачного выступления на чемпионате мира в Канаде.

«Идет много негатива к Ларионову. Это человек-легенда. Не надо давить на него. Мы виноваты. Проиграли мы, а не он. Про нас можете что угодно писать. Я хотел бы, чтобы он дальше продолжил работать со сборной. Я горжусь, что представляю его.

Я расстроюсь, если он уйдет или его отправят в отставку. Многие из нашей команды готовы отдать многое, чтобы он был рядом всю жизнь.

Ларионов делает все правильно. Он знает, что его система работает. И мы это знаем, доверяем ему. Что-то, конечно, не получается. Я обещаю, что мы сделаем выводы и в следующем году будем сильнее», - цитирует хоккеиста Sport24.ru.

Напомним, сборная России на чемпионате мира в Эдмонтоне заняла четвертое место.