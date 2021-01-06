Амиров - о выступлении на МЧМ: Это был непростой опыт, который нужно пройти

Нападающий молодежной сборной России Родион Амиров прокомментировал выступление команды на чемпионате мира в Эдмонтоне.

«Нам было комфортно, мы старались и выполняли тренерскую установку. Где-то надо было лезть больше на ворота. Видимо, мы неправильно выполняли ту установку, которую нам дали.

Это был непростой опыт, который нужно пройти. Нам надо будет работать над качеством игры, я сделал выводы для себя, что и как нужно делать», - цитирует хоккеиста ТАСС.

Напомним, сборная России на чемпионате мира в Эдмонтоне заняла четвертое место.

На групповом этапе российская команда обыграла американцев (5:3), шведов (4:3 ОТ), австрийцев (7:1) и уступила чехам (0:2). В четвертьфинале россияне переиграли немцев со счетом 2:1, а в полуфинале уступили канадцам 0:5. В матче за третье место команда Игоря Ларионова проиграла Финляндии 1:4.