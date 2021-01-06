Роман Ротенберг: Сейчас нужно поддержать игроков и поблагодарить за молодежный чемпионат мира

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал выступление молодежной сборной России на чемпионате мира в Эдмонтоне.

«8 января мы планируем встретиться с тренерским штабом и игроками и все вопросы проговорить. У Ларионова действующий контракт. У нас система выстроена на олимпийский цикл, до Китая.

Думаю, что сейчас нужно поддержать всех игроков за проделанную работу и поблагодарить за этот турнир. Сходу делать в такое сложное время какой-то разбор полетов ФХР не будет. Мы обсудим все детали с игроками и тренерским штабом, получим полноценную обратную связь.

Из положительного надо смотреть на тех игроков, которые смогут играть на следующем молодежном чемпионате мира. Их у нас в составе много, и это большой плюс для сборной России. Опыт, который они получили на этом турнире, поможет им», - приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, сборная России на чемпионате мира в Эдмонтоне заняла четвертое место.