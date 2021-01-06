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06 января 11:02
автор: Юрий Нечаев

Роман Ротенберг: Сейчас нужно поддержать игроков и поблагодарить за молодежный чемпионат мира

Сборная России осталась без медалей мирового первенства.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал выступление молодежной сборной России на чемпионате мира в Эдмонтоне.

«8 января мы планируем встретиться с тренерским штабом и игроками и все вопросы проговорить. У Ларионова действующий контракт. У нас система выстроена на олимпийский цикл, до Китая.

Думаю, что сейчас нужно поддержать всех игроков за проделанную работу и поблагодарить за этот турнир. Сходу делать в такое сложное время какой-то разбор полетов ФХР не будет. Мы обсудим все детали с игроками и тренерским штабом, получим полноценную обратную связь.

Из положительного надо смотреть на тех игроков, которые смогут играть на следующем молодежном чемпионате мира. Их у нас в составе много, и это большой плюс для сборной России. Опыт, который они получили на этом турнире, поможет им», - приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, сборная России на чемпионате мира в Эдмонтоне заняла четвертое место.

На групповом этапе российская команда обыграла американцев (5:3), шведов (4:3 ОТ), австрийцев (7:1) и уступила чехам (0:2). В четвертьфинале россияне переиграли немцев со счетом 2:1, а в полуфинале уступили канадцам 0:5. В матче за третье место команда Игоря Ларионова проиграла Финляндии 1:4.

Добавим, что молодежный чемпионат мира выиграла сборная США, обыгравшая в финале канадцев 2:0.

источник: ТАСС
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