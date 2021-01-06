Дубль Зогорны помог «Амуру» обыграть «Барыс»

«Амур» обыграл «Барыс» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Гинек Зогорна, по разу отличились Кирилл Рассказов, Александр Горшков и Владимир Бутузов. У гостей шайбу на свой счет записал Даррен Диц.

В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место с 47 очками после 40 матча. «Амур» расположился на 10-й позиции. В активе хабаровчан 34 очка после 43 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Рассказов (Терещенко, Т. Зогорна), 9:19 — 1:0. Г. Зогорна (мен.), 17:30 — 2:0. Г. Зогорна (Т. Зогорна), 21:51 — 3:0. Горшков (бол., Голубев), 32:20 — 4:0. Диц (Вароун, Фрэттин), 40:32 — 4:1. Бутузов (п.в., Лугин), 58:48 — 5:1.