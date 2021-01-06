Владислав Третьяк: На молодежном чемпионате мира сборная России провела только два хороших матча

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от выступления молодежной сборной России на чемпионате мира в Эдмонтоне.

«На этом чемпионате мира у сборной России видел только две хорошие игры - против американцев и шведов. Был еще хороший период против финнов. Считаю, команда у нас неплохая, но физически она неподготовленная, из-за чего есть брак, нет скоростей. В итоге в том матче нас хватило только на первые 10 минут, когда мы выглядели просто шикарно.

Надо разбираться, кто тренер по физической подготовке, и 8 января мы собираем тренерский штаб, будем обсуждать, в чем причина», - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, сборная России на чемпионате мира в Эдмонтоне заняла четвертое место.

На групповом этапе российская команда обыграла американцев (5:3), шведов (4:3 ОТ), австрийцев (7:1) и уступила чехам (0:2). В четвертьфинале россияне переиграли немцев со счетом 2:1, а в полуфинале уступили канадцам 0:5. В матче за третье место команда Игоря Ларионова проиграла Финляндии 1:4.