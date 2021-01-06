Игорь Шестеркин: Не считаю себя первым вратарем «Рейнджерс»

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился ожиданиями от стартующего сезона.

«К сожалению, Хенрика Лундквиста больше нет в нашей команде. И я, пользуясь случаем, хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, все будет хорошо.

Особого давления не чувствую. И не считаю себя первым вратарем. Мне нужно работать, доказывать. У нас в клубе есть два равных голкипера, которые будут помогать «Рейнджерс».

Предсезонка получилась достаточно тяжелой. Мы не знали, к какому числу нужно готовиться. Слава богу, что все начинается. Надеюсь, что покажем себя с лучшей стороны.

Мне теперь гораздо комфортнее возвращаться в клуб. В первый сезон я приезжал с мыслями, что меня могут спустить в АХЛ. А сейчас я понимаю, что останусь в «Рейнджерс». Поэтому с головой ухожу в работу, понимая, что мне все нужно доказывать здесь», — цитирует Шестеркина NHL.com/ru.