«Спартак» на выезде переиграл «Трактор» (видео)

Хоккеисты «Спартака» переиграли «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:2.
В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (18-я минута), Мартин Бакош (22), Эмиль Юсе (23), Робин Ганзл (36), Сергей Широков (40) и Илья Зубов (60), у челябинского клуба дубль на свой счет записал Лукаш Седлак (22, 52).
После этой игры «Спартак» набрал 46 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 50 очками занимает на «Востоке» шестую строчку.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» - «Спартак» - 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)