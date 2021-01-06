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06 января 17:23

«Спартак» на выезде переиграл «Трактор» (видео)

Красно-белые прервали свою серию из трех подряд поражений.

Хоккеисты «Спартака» переиграли «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:2.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (18-я минута), Мартин Бакош (22), Эмиль Юсе (23), Робин Ганзл (36), Сергей Широков (40) и Илья Зубов (60), у челябинского клуба дубль на свой счет записал Лукаш Седлак (22, 52).

После этой игры «Спартак» набрал 46 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 50 очками занимает на «Востоке» шестую строчку.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Трактор» - «Спартак» - 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Голы: Федоров (Рылов, Зубов), 17:08 - 0:1 (бол). Седлак (Пилут, Гика), 21:00 - 1:1. Бакош (Торченюк, Талалуев), 21:10 - 1:2. Юсе (Соколов, Цыплаков), 22:17 - 1:3. Ганзл, 35:09 - 1:4. Широков (Юсе), 39:51 - 1:5 (бол). Седлак (Бэйлен), 51:54 - 2:5. Зубов (Никонцев, Федоров), 59:24 - 2:6.

Вратари: Вилл, Федотов - Гудачек.

источник: «Советский спорт»
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