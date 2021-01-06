Олег Знарок: У игроков «Спартака» было желание реабилитироваться за матч в Магнитогорске

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу команды в матче против «Трактора» (6:2).

- Команда провела неудачный матч в Магнитогорске. Было ли желание реабилитироваться?

- Всегда есть желание выигрывать матчи. Конечно, было.

- В чем сегодня был успех при игре в большинстве?

- У нас в начале сезона было неплохо с большинством, потом была какая-то заминка, сейчас все восстанавливается. В последних двух играх мы забросили четыре шайбы, - приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал 46 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 50 очками занимает на «Востоке» шестую строчку.