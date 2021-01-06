Артемий Панарин: Мне стоит сосредоточиться на лидерских позициях в «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, какие задачи ставит перед собой на предстоящий сезон НХЛ.

- Если мы в этом сезоне удачно сыграем командой, то личные показатели уже чуть отойдут на второй план. Сейчас мне стоит сосредоточиться на лидерских позициях в команде. Нужно делать много вещей вокруг хоккея, помогать молодым, что-то показывать на личном примере. Уже не всегда можно будет думать об очках, - цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в дебютном сезоне за команду из Нью-Йорка Панарин набрал 95 (32+63) очков в 69 встречах регулярного чемпионата, а болельщики «Рейнджерс» признали российского форварда лучшим игроком команды в сезоне-2019/20.