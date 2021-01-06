Владимир Крикунов: Ребята сражались, бились, но с одним голом очень сложно выиграть

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:2)

- Мы забили первыми и, к сожалению, практически сразу же пропустили ответный гол. Хотя там наш защитник должен был играть на линии броска. В целом, ребята сражались, бились, но с одним голом очень сложно выиграть. Больших претензий к ребятам нет, но надо стараться забивать больше одного гола, - приводит слова Крикунова пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 54 очка, занимает на «Западе» четвертое место.