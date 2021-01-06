Дмитрий Квартальнов: Игра с «Динамо» получилась тяжелой для нас

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал победу в матче против московского «Динамо» (2:1).

- Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Игра получилась тяжелой для нас, был длинный перерыв без матчей, но в общем-то справились. Рейдеборн на последнем рубеже помог в каких-то моментах. Меньшинство наше сработало, забили гол в большинстве – довольны этой победой, - цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 54 очка, занимает на «Западе» четвертое место.