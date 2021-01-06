Харри Песонен: Увидел, что совсем не случайно «Ак Барс» одержал столько побед в сезоне

Нападающий «Ак Барса» Харри Песонен прокомментировал победу в матче против московского «Динамо» (2:1).

- Получилась довольно уверенная игра с нашей стороны, была хорошая командная работа, не дали сопернику создать много хороших моментов. Всегда непросто возвращаться в игровой ритм после перерывов, когда только тренируешься, но у нас получился хороший матч. Уверен, что следующая игра будет еще лучше.

Первые впечатления от пребывания в команде? Только положительные, парни в команде меня здорово приняли, облегчили переход. Хорошие впечатления от коллектива, мне нравится, как все бьются вместе, и сегодня в меньшинстве это было видно. Мне нужно усердно работать и стараться заслужить место в составе. Я вижу, что это совсем не случайность, что «Ак Барс» одержал столько побед в сезоне, - цитирует Песонена пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 54 очка, занимает на «Западе» четвертое место.