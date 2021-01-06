Бьоркстранд подписал контракт с «Коламбусом»

Как сообщает официальный сайт НХЛ, форвард Оливер Бьоркстранд в среду подписал пятилетний контракт с «Коламбусом» со среднегодовой зарплатой в 5,4 миллиона долларов.

- Оливер - одаренный игрок, который на протяжении своей карьеры показывал стабильный рост, и мы не можем быть более счастливы от того, что он будет «Синим мундиром» еще долгое время, - сказал генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекалайлен.

Добавим, что Бьоркстранд был выбран «Коламбусом» в третьем раунде драфта 2013 года под общим 89-м номером. Всего в 246 матчах регулярных чемпионатов он набрал 133 (65+68) очка.