Александр Кожевников: Вся вина в неудачах на чемпионате мира лежит на игроках и тренерах сборной

- Федерация хоккея России за последние несколько лет создала отличную систему подготовки, поэтому вся вина в неудачах на чемпионате мира лежит на игроках и тренерах сборной. Я очень уважаю Игоря Ларионова - это великий хоккеист, неслучайно его на площадке называли «Профессором». Я знаком с ним больше 40 лет, но ему не хватило именно тренерского опыта в управлении командой. Я смотрел все матчи чемпионата, и порой на скамейке была видна растерянность как на лицах игроков, так и на лицах тренеров, - приводит слова Кожевникова ТАСС.

Напомним, что в матче за третье место сборная России уступила команде Финляндии (1:4) и заняла четвертое место на турнире, впервые в истории турнира уступив в матче за бронзовые медали.