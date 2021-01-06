Александр Кожевников: Ларионов должен остаться во главе сборной

- Сейчас нужно отойти от этой неудачи, собраться, разобрать допущенные ошибки и выработать стратегию дальнейшей работы. Будучи игроком, Ларионов ставил перед собой максимальные задачи, в Канаду сейчас тоже летели за победой. Не получилось, но это не повод всех «расстреливать». Убежден в том, что Ларионов должен остаться во главе сборной. Через год наша команда будет с медалями - в этом у меня сомнений нет, - цитирует Кожевникова ТАСС.

Напомним, что в матче за третье место сборная России уступила команде Финляндии (1:4) и заняла четвертое место на турнире, впервые в истории турнира уступив в матче за бронзовые медали.