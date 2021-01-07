Кирилл Капризов: Я был давно готов к переезду в НХЛ

Российский нападающий Кирилл Капризов прокомментировал свой переход в «Миннесоту Уайлд» перед началом текущего сезона Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что команда задрафтовала 23-летнего хоккеиста в 2015 году под 135-м номером – его контракт рассчитан на два сезона.

Прошлый сезон форвард провел в ЦСКА, набрав 62 (33+29) очка в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

– Я со спокойной душой уехал из России в НХЛ. Потому что давно был к этому готов. Моя семья уже два года знала, что после окончания контракта с ЦСКА я уеду в любом случае. Так и получилось. Думаю, у меня еще будет шанс проверить, какой он – хоккейный штат Миннесота. Просто пока все сидят по домам, но мы дождемся лучших времен, – цитирует Капризова официальный сайт НХЛ.

Добавим, что новый сезон НХЛ стартует 13 января.